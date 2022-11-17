國內疫情下降，連帶影響新冠疫苗打氣不佳，目前單日接種人數僅1萬多人，明天BA.5次世代疫苗就要開打，中央流行疫情指揮中心今天說明，目前打氣不佳是因許多民眾在等BA.5次世代疫苗，暫不考慮推出催打措施。

指揮中心今天公布昨日疫苗接種情形，僅有1萬7381人次完成接種，截至目前累計接種6389萬8319 人次。其中第一劑覆蓋率93.9％、第二劑88.4％、追加劑74.1％、第二次追加劑接種率僅16.7％。

發言人莊人祥表示，中央準備的次世代疫苗共計300萬劑，現在已有173萬人次完成接種，打掉超過一半，評估是因為有很多民眾都在等待BA.5的次世代疫苗，因次相信明天開放接種後，首周的施打率會相當不錯。

莊人祥說，明天上午就會開始配送40.7萬劑的BA.5次世代疫苗給各地方衛生局，大多數縣市都規劃在19日或20日以後才開放接種，現階段中央會先關注民眾的接種意願，因此還不會祭出其他疫苗催打策略，相信各地衛生局也都會擬定策略，鼓勵民眾接種。