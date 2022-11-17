中國國家主席習近平昨在印尼峇里島G20峰會場邊，當面批評加拿大總理杜魯多向報紙透露兩人的談話內容。兩人全程約一分鐘的互動也在鏡頭前曝光。在北京，外交部發言人毛寧表示，中加關係發展至目前狀況責任在於加方，中方支持在平等的基礎上進行坦誠交流，希望加方採取行動，為改善雙邊關係創造條件。

加拿大前駐華大使趙樸認為，習近平故意在鏡頭前斥責杜魯多，他顯然對加方透露談話內容感到不滿，顯示加拿大同中國恢復有限度的對話將非常困難。