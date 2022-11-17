嘉義市蘭潭後山拍到保育類的藍腹鷴。（李冰丹提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市蘭潭後山自然生態多樣，是民眾爬山休閒的後花園，荒野保護協會嘉義分會觀察記錄到最多有10隻保育類的藍腹鷴，但今年藍腹鷴數量驟減，甚至不見了，協會憂心可能因流浪狗在後山步道四處流竄，嚇跑藍腹鷴，進而也可能影響蘭潭風景區的觀光休閒發展。

荒野生態保護協會嘉義分會前會長李冰丹指出，協會成員長期觀察蘭潭後山的自然生態，這幾年變得豐富多元，3年前曾記錄到約10隻藍腹鷴，2年前記錄到2隻，今年卻沒半隻，倒是流浪狗成群結隊，在步道四處流竄。

李冰丹還說，目前觀察到約有17、8隻流浪狗在後山步道奔來跑去，整群狗咆哮，有爬山運動的民眾被嚇到，上周在環潭公路旁江將軍廟附近有民眾餵食6隻幼犬，若一直放任流浪狗這樣，可能也會讓民眾卻步，影響蘭潭風景區的觀光休閒發展。

李冰丹提到阿里山遊樂區小笠原山附近藍腹鷴也遇到流浪狗追逐的問題，經長年觀察記錄當地生態的蘇家弘先生提出反映後，嘉義林管處即委請專業團隊處理，保護藍腹鷴棲息地。

市府觀光新聞處表示，持續追蹤蘭潭風景區的流浪狗問題，有民眾通報即委由建設處農牧科派員捕抓，去年底2個月期間就有6件。

市府建設處表示，有派員定期及不定期巡查蘭潭風景區捕抓流浪狗，平均每月2、3趟，但野外空曠，狗兒聞味而逃竄，捕抓不易，用食物誘捕幾次後，狗也有警覺性，不容易再受誘捕，今年已巡28次捕抓3隻流浪狗交動保園區收容，也呼籲民眾勿餵食流浪狗，避免流浪狗群集肆虐。