高雄一名已婚清潔工前年5月透過交友軟體約一名A男到飯店性交，他當時躺在床上讓A男口交，A男做到一半認為雙方互動冷淡，想轉身離開時，男子一時氣憤竟強行壓他頭、逼迫口交，A男後來嚇得推開對方，哭著說「你為甚麼要這樣強迫我」報警提告，法官認為男子是累犯，依強制性交罪處有期徒刑3年。

判決書指出，男子透過網路社交軟體認識A男，相約在前年5月29日在高雄某飯店性交，A男先以跪坐姿，為躺在床上的男子第一次口交後，男子未射精，A男認為對方互動冷淡、雙方偏好不同欲結束，準備收拾離開時，遭男子強行將生殖器塞進口腔，男子還用雙手抓住且強壓A男頭部，強烈頂撞A男口器。

A男遭男子逼迫口交，猛力抽塞下無法言語、作嘔，後來大力推開對方，男子最後自行以手淫方式射精，洗澡後先行離去，A男後來因創傷難撫決定報警；法官審酌錄音內容，男子問說你在哭喔？A男回應「你為甚麼要這樣強迫我」，男子說「不是啊，你弄到一半然後說不弄了」，還說「我後來是不是就沒有了」。

法官認為男子曾因公共危險案件遭判刑2個月，明知A男不願繼續與其從事合意性交行為，竟違反意願，對對方實行強制性交，犯後未能坦承犯行、尋求諒解，考量男子自述學歷為高中肄業、現從事清潔業、與配偶同住、沒有重大疾病等語，判處有期徒刑3年。