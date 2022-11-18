藝人曾莞婷擁有亮眼外貌和火辣身材，參與演出本土劇多年，累積大票死忠粉絲，因此有「本土劇女神」的封號，近來跨足商業領域也有亮眼成績，至於被網友頻頻追問「為什麼不拍戲」，她也親自給出回應。

曾莞婷表示至今還是很多人問她為什麼不拍戲，她表示一直都有在拍，只是沒有在一般人熟悉的平台，也從沒有放棄對戲劇的熱愛，雖然現在的每一步走得辛苦，但卻有著無比的踏實感，畢竟在不同環境中，能跟不同演員切磋學習，接著強調：「成長使我快樂」，字句中不難看出相當享受現在的生活步調。

對此，網友紛紛留言打氣：「女神繼續加油」、「開心做自己最重要」、「拍戲加油喔，等待播出」、「相信拍戲會讓你開心成長」、「堅持自己的夢想是一件很迷人的事」、「期待妳的新戲上檔呀」、「專業的演員～辛苦妳了」、「只要有妳的戲我都會看」、「人生就是不斷的在學習，累計經驗」、「妳值得更好的劇本，蓄勢待發」、「不同的舞台，會有不同的歷練」。

曾莞婷出道多年有不少代表作，懂得投資錢滾錢的她，目前坐擁4棟房產，不過感情卻尚未找到歸宿，她也公開提及不婚的原因，其實全跟算命有關，她表示算命都說自己旺夫，這就是一直不結婚的原因，因為不想要旺夫只想要旺自己。