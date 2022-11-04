根據PTT網站，社交網站Reddit Taiwan板上傳出一位25歲台灣志願軍在俄烏戰爭中喪命。經查男子名叫曾聖光，臉書上名字「曾煜閎」，已婚，家住花蓮吉安鄉，家人證實已收到戰死訊息，家人痛哭，不願相信他真的走了，希望官方能協助確認消息。

據查這名男子為25歲「曾聖光」（臉書上名字「曾煜閎」），加入烏克蘭志願軍，日前於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，失血過多而死。曾聖光的家人也證實收到噩耗，據悉，他是第一位赴烏克蘭參戰陣亡的台灣人。

根據PTT網站，社交網站Reddit Taiwan板上也傳出這個消息。晚間媒體聯繫上他的家人，證實他的本名是「曾聖光」，小時曾隨親戚到貝里斯長住一段時間，高中才回台。

長大後的「阿光」，很嚮往軍旅生涯，高中畢業後即簽了志願役，入伍當兵，24歲退伍，他已經結婚。俄烏戰爭開打後，「阿光」每天上網掌握戰況，關心戰情，家人也證實，「阿光」向家人提及想要參戰幫助烏克蘭人，家人幾度勸阻，但他似乎鐵了心從軍。

後來「阿光」聯繫上烏克蘭方面後，加上都自小住國外一段時間，具有外語能力，很快就獲錄取，今年6月啟程。幾個月來，家人都擔心他的安危，沒想到噩耗傳出。

在桃園工作的太太黃麗珍說，先生出發前保證會跟家人維持聯絡，也有做到，期間都用通訊軟體聯繫，最後一次聯絡是10月23日。過去「阿光」出任務後會很快聯繫家人報平安，這次過了6天都沒消息，心裡覺得不對勁，嘗試透過訊息向先生曾提供的同袍打聽消息。

黃麗珍說，10月30日曾有一名軍中人員主動聯繫她，稱「阿光人很平安，只是目前所在地訊號不好，沒辦法跟家人聯絡」。沒想到「今天晚上手機出現來自先生的訊息，卻是陣亡消息」黃麗珍說，同袍用先生手機傳訊來，說曾聖光在2日任務期間遭攻擊，送醫途中傷重不治。