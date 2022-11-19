第59屆金馬獎頒獎典禮今（19日）圓滿落幕，周興哲首度演戲，就以電影《我吃了那男孩一整年的早餐》雙料入圍，雖最佳新演員最終敗給《一家子兒咕咕叫》胡智強，但他為該片創作的〈想知道你在想什麼〉勇奪最佳原創電影歌曲獎，他上台發表得獎感言時，還不忘放閃感謝未婚妻趙岱新。

周興哲感性表示「從小跟獎項沒有什麼緣分，在乎的獎項都還沒有入圍（指金曲獎）」，去年疫情期間，便忍不住憤怒地跟上帝說「怎麼入圍都不給我，還要我當歌手，上帝跟我說『孩子，難道我給你的還不夠嗎？』我從此改變我的好勝心，我想想也是，現在所有的成就，已經沒什麼好抱怨了」。

之後他便寫了〈想知道你在想什麼〉，並稱自己12歲開始彈鋼琴創作，腦海中就會想有一些浪漫愛情片的畫面，很開心能在金馬獎達成他其中一個目標，雖然這次對於得獎沒想太多，但前陣子還有夢到自己在台上領獎。至於打算如何慶祝？他笑曝「經紀人說要在KTV住3天」，自己等會也要好好慶祝一下，最後不忘承諾會持續做出好的音樂報答觀眾。