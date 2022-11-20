好不容易隨著厄文走出反猶太風波，準備在21日籃網主場迎戰灰熊宣告結束禁賽復出，《ESPN》權威記者沃納洛斯基卻在20日爆料，杜蘭特正在觀望班西蒙斯的恢復情況，以及厄文復出之後籃網能否振作，假如不行的話，杜蘭特很有可能再次提出交易申請。

由於班西蒙斯本季表現起起伏伏，儘管前役出現回溫跡象，拿到接近大三元數據，杜蘭特也在賽後稱讚班西蒙斯，但沃神認為，這一切只是杜蘭特正在觀望的跡象，等到明天厄文回歸之後，如果籃網戰績沒有繼續上揚，杜蘭特內心就會再次浮動。

本季交易截止日將是明年2月9日，所以留給籃網的時間並沒很多，沃神指出假如籃網能在這段時間展現很強的凝聚力與即戰力，杜蘭特才會內心踏實繼續留下，假如並非如此，而是回到季初的那種輸多贏少慘狀，杜蘭特就會再鬧一次出走。

只是這些爆料聽到杜蘭特耳裡，勢必會讓他再度感到很不爽，就算這有可能是事實，杜蘭特先前好不容易擺脫自己嘗試逼走前總教練納許的負面形象，如今又有沃神這種想要再次出走的爆料，恐怕會讓杜蘭特內心更加不滿，接著就看他是否會在社群媒體反擊了。