年末正是購物的好時機，不管送禮還是買冬裝都正剛好，禮客Outlet從22日起至明年1月2日推出「耶誕跨年慶」優惠，不僅有限定商品全面2折起折扣，更特別企劃推出專屬耶誕千元有找好禮，內湖店與公館店期間限定推出當日單筆6000送300，內湖店再加碼當日累滿6000送「漾客綜合炸物拼盤」，館內餐飲業者也加碼餐飲優惠，漾客日式料理當日每桌消費滿3000元即送紅蟳餐點兌換券，215Chambistro享香檳海陸餐酒館當日消費3000元，送美國Choice肋眼牛排10oz兌換券。

禮客Outlet公館店推出MONTAGUT短夾，原價3180元，特價980元。（禮客Outlet提供）

另外為了打造溫暖的耶誕節，傳遞愛與溫暖，禮客Outlet進一步投身ESG的環保永續與社會公益，以禮客Outlet商場為媒介，與2022 HULT PRIZE 霍特獎亞軍「cooseii平台」攜手合作，結合藝術計劃打造線上平台來協助弱勢創造優勢，幫助弱勢族群發揮天生的想像力與創造力，從創作圖像或IP構想出發，將弱勢者創作作品上傳平台，再由專業設計師進行共同創作提升商業價值，不只讓品牌與企業可以更容易買到具共創價值與社會影響力的設計作品，更可為弱勢族群創造就業與獲利的永續商業模式，讓社會公益不僅是單向的捐款，而是善循環的實踐；12月11日前在禮客國際展演廳舉辦「遇見被隱藏的天賦」全球巡迴首展，讓cooseii理念及弱勢者的創作被更多人看見，邀請消費者一起來探尋每幅畫作中被隱藏的天賦。