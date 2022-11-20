國民黨新竹市長候選人林耕仁今（20）日在臉書提出了6項寵物政策，他表示，要做最照顧市民的市長，當然也要照顧許多家庭家中的毛小孩，「在守護市民的同時，也要將毛小孩們一同照顧好。」

林耕仁指出，他與同黨議員候選人黃美慧希望攜手將新竹打造成為動物友善的城市，他們共同推出的6項友善動物政策如下：

1.鼓勵增設寵物友善餐廳、旅館，提升寵物的友善環境。

2.推動開放大型犬繫繩上公共運輸，在確保安全的情況下，讓飼主方便出行。

3.設立一所教學級公立動物醫院與機構，提供寵物更完善的醫療服務及專業照護。

4.落實新竹市每區都有符合標準的寵物友善公園，並增設寵物友善設施，讓飼主與毛小孩有更多休憩的空間，達到「舒適減壓」的目標。

5.強化動保與生命教育、落實TNVR，鼓勵學校成立動物保護社團及顧立校犬。

6.全面落實並補助寵物植入晶片與登記制度，重罰動物棄養及違法繁殖場。

另外，林耕仁也宣導「終養不棄養」，強調毛爸媽有責任照顧好毛孩子到最後一刻，不能因為不想養了就拋棄牠們，這就像市長有責任照顧好市民，從上任直到卸任，都必須扛起責任，帶領城市往前走，絕對不能中途烙跑、隨便離開。