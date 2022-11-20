前高雄市長韓國瑜二度來到嘉義縣，為國民黨嘉義縣長候選人王育敏等黨籍候選人站台，上午在民雄鄉、大林鎮掃街拜票。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

前高雄市長韓國瑜二度來到嘉義縣，為國民黨嘉義縣長候選人王育敏等黨籍候選人站台，上午在民雄鄉、大林鎮掃街拜票。（王育敏競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

韓國瑜超人氣! 替王育敏.柯志恩助選 民眾熱情歡迎│中視新聞 20221120

投票前黃金周末，前高雄市長韓國瑜二度來到嘉義縣，為國民黨嘉義縣長候選人王育敏站台，上午在民雄鄉、大林鎮掃街拜票，面對王育敏說有韓國瑜高人氣助力，有信心在最後衝刺階段聲勢會持續看漲，韓國瑜以「美麗縣長，愛與責任」勉勵王育敏，而尋求連任的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁今也陪黨籍竹崎鄉長候選人曾亮哲、議員候選人江季珍、蔡瀧賢、莊信宗戰車掃街拜票，盼爭取更多支持。

韓國瑜今上午為王育敏站台，陪王育敏及黨籍民雄鄉長候選人林于玲、議員候選人簡嘉億、吳思蓉大掃街，王育敏非常感謝韓國瑜百忙之中二度來嘉義幫她助選，說韓國瑜的高人氣讓掃街非常成功，在選舉最後衝刺階段有韓國瑜的加持，一定能夠讓她聲勢看漲，11月26日取得勝利，而韓國瑜除向鄉親問好，也再次以「美麗縣長，愛與責任」勉勵王育敏。

在民雄車隊掃街時，許多民眾為一睹韓國瑜風采，騎機車一路跟隨車隊表達支持，沿途也民眾主動揮手致意，來到大林時，韓國瑜拿麥克風與路邊商家互動，抵達大林火車站時還唱了一首歌送給王育敏，才趕往下一個行程。

民進黨嘉義縣長候選人翁章梁今也陪黨籍竹崎鄉長候選人曾亮哲、議員候選人江季珍、蔡瀧賢、莊信宗戰車掃街拜票，盼爭取更多支持。（翁章梁競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

民進黨嘉義縣長候選人翁章梁今也陪黨籍竹崎鄉長候選人曾亮哲、議員候選人江季珍、蔡瀧賢、莊信宗戰車掃街拜票，盼爭取更多支持。（翁章梁競選總部提供∕呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁在投票前超級星期天，上午到竹崎鄉、梅山鄉，陪黨籍候選人戰車掃街拜票，翁章梁說，曾亮哲在竹崎鄉長任內提升社會福利、推動地方建設讓鄉親肯定，期盼能順利連任帶來更好發展，至於江季珍、蔡瀧賢過去時常關心地方的發展，這次有心要為鄉親服務，議會需要新的力量繼續為竹崎打拚，而莊信宗參選最吸睛的形象就是戴斗笠，代表要為農民在議會發聲，懇請鄉親全力支持。