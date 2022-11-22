查爾斯對兩個兒子的教養方式後悔嗎?

英王查爾斯與前妻黛妃感情不睦，和威廉與哈利間的父子關係也始終充滿了緊張和戲劇性。

英國王室似乎多的是錢，但據《美麗佳人》（Marie Claire）報導，多年來，查爾斯和兩個兒子之間摩擦的主要來源之一，竟然就是為了錢。而這證明了，雖然王室有龐大的財富，但在家人間，錢始終是個問題。

王室傳記作家史柯比（Omid Scobie）和杜蘭朵（Carolyn Durand ）說，哈利和威廉對父親忽冷忽熱。他們指出，為查爾斯70歲大壽安排拍家庭照簡直是場惡夢，因為無論是威廉或哈利，都顯得不太熱中。

由於兩兄弟有時必須為專案向查爾斯爭取額外的經費，錢也成了衝突的主因。史柯比和和杜蘭朵說，兩兄弟有時真的必須爭論，誰能從老爸那兒拿多少錢。畢竟，查爾斯不僅是他們的父親，也是頂頭上司，而這使雙方關係複雜化。

不過，隨著哈利與梅根夫妻淡出王室，遠走美國，查爾斯和威廉的關係愈來愈好，他明年5月6日要在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）加冕，將由威廉帶頭，負責規劃相關事宜。

相對的，查爾斯和哈利的關係卻顯然每況愈下，各方正高度關注，哈利預定明年1月 10日出版的《備胎》（Spare），還有影視串流平台網飛（Netflix）12月即將播出的哈利與梅根紀錄片中，究竟會對查爾斯有什麼樣的描述。

史柯比說，無論哈利再怎麼小心，說出個人版本的回憶，都有可能引發王室，還有家人的強烈反彈。他說，王室幕僚最近透露，核心成員真的很擔心，哈利的回憶錄會對王室的名譽和家人關係造成無法挽回的損害。