瑞士工程技術大廠ABB已經透過出售旗下充電業務的8%持股，籌資約2億瑞士法郎；ABB希望藉此引發人們對於明年即將上市的充電業務的興趣。

該筆私人配股的交易是由瑞典家具廠宜家(IKEA)和汽車連鎖經銷商AMAG所領頭，並對E-mobility給出了24億至25億瑞郎的股本價值估值。

對於ABB來說，這一次配股是一個正面的訊號。在今年稍早時，ABB以股市波動為由，推遲了E-mobility的上市活動。ABB預計將保留92%的E-mobility股份，並預計在2023年下半讓E-mobility獨立上市。

隨著歐洲監管規定，推動汽車製造商從化石燃料汽車轉向電動車，投資人預計電動車充電需求將大幅上升。

此次配售的投資人包括Interogo控股、瑞士的Moyreal控股，以及E-mobility的董事長Michael Halbherr。

Interogo是總部位於瑞士的一家國際投資公司，最終的擁有人為IKEA集團。Moyreal則為AMAG汽車經銷商的繼承人Eva Maria個人的投資公司。

ABB執行長在聲明中表示：「我們仍堅持我們的戰略，在具備建設性市場條件的情況下，單獨將我們的電動移動業務上市」。