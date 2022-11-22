台北一名有性侵前科的男子前年出獄後與一名育有2女的婦人交往，前年12月開口向對方17歲女兒提出2千元援交要求，對方答應後，過幾日男子再度提出要求，但對方這次不願意，他竟強行抱住對方並拖到房間性侵，法官依強制猥褻罪處8個月徒刑，援交部份則處3月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，男子前年12月某日晚間，在住家先對女友的17歲女兒抱住，接著強拉對方至床上，並撫摸對方大腿及隔著內褲撫摸陰部，最後性侵得逞；男子事後辯稱，只有從背後兩手抱著對方，用手摸右大腿外側中間部位，沒有隔内褲摸陰部，對方說不要後就放開了。

女方則說前年12月24日她以有對價之行為與男子發生性交後，隔幾天她又被問再一次可以嗎？她拒絕後就遭對方強行抱住、拖到床上性侵，說「我一直掙扎，掙脫完我嚇到坐在角落，他又試圖要把我拉起來，我一直跟他說我真的不要」，最後才回到房間睡覺。

法官考量女方就男子所為經過，陳述詳盡，且前後無重大矛盾且事後2方達成和解，且被告於案發時為女子母親的男友，男方提供住所給母女居住，並承諾要照顧女方2歲的妹妹到16歲，被告與女方間無仇恨糾紛，依故意對少年犯強制猥褻罪，判男子8月徒刑。可上訴；援交部份處3月徒刑，得易科罰金。

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