台北一名17歲少女小芳（化名）去年1月與男網友相約到西門逛街，她事後控訴遭對方強拉到某電影館性侵，稱被對方強吻到「我都覺得有血味」；不過法官勘查監視器，發現小芳在電梯、櫃檯時都與男子互動親密、有說有笑，且若真遭性侵，她大可大聲呼叫或直接逃離，最後判男子無罪，可上訴。

判決書指出，男子前年12月透過交友軟體結識小芳，去年1月相約在西門捷運站後到某電影館看電影，小芳事後控訴她在包廂內遭對方壓制身體性侵；她稱當時已有明確表明不想看電影，2人走進電梯時，她以為是要到別層樓逛公仔或鞋子，過程中一直滑手機，電梯開門後才發現是電影館，還說在包廂內時就遭男子壓在沙發上親嘴，「用力到我都覺得有血味」，她後來就遭性侵。

小芳說，男子過程中好幾次嘗試用生殖器性侵她，還說「插不進去耶，表示妳很緊」，她問「你幹嘛這樣」，男子則說因為喜歡她；但法官勘查館內監視器，發現男子在電梯內曾多此與小芳交談，還會撫摸頭髮、牽手等，小芳都未有嫌惡或抗拒舉動，而男子強拉至包廂進行性交，則非無斟酌餘地。

此外，小芳稱嘴巴有聞到血味，法官審酌醫院驗傷單卻寫「無明顯外傷」，且該電影館曾被投訴隔音很差，倘若小芳遭侵害時頻頻求救，工作人員理應獲聽到呼救，且包廂均不能鎖門，她大可直接離去，法官最後依罪證不足，判男子無罪。可上訴。