南韓正妹網紅Mhyochi，在Twitch等網路平台擔任直播主，在網路上小有名氣，近日她到印度旅遊，在孟買街頭直播時，突然被1名印度男子搭訕，對方不僅一把拉住她，還作勢要強吻，毛手毛腳的非禮舉動全都被鏡頭拍下，引爆網友怒火，而目前警方已逮捕騷擾她的男子。

據外媒報導，Mhyochi本週二(29日)晚上在路邊直播時，有1名男子上前搭訕，還強拉她的手到自己機車旁，示意她上車，Mhyochi連忙用英文拒絕，但男子還不死心，直接攬住她作勢強吻，讓她嚇到花容失色，頻頻喊「不不不」，並趕緊逃離現場。

Last night on stream, there was a guy who harassed me. I tried my best not to escalate the situation and leave because he was with his friend. And some people said that it was initiated by me being too friendly and engaging the conversation. Makes me think again about streaming. https://t.co/QQvXbOVp9F — Mhyochi in 🇮🇳 (@mhyochi) November 30, 2022

沒想到男子還夥同友人騎車追上去，希望可以載她一程，Mhyochi馬上拒絕，稱自己就住在附近，事後她也把影片上傳，並透露當時男子身邊還有朋友，她盡量不要把事情鬧大，選擇趕緊離開現場，但卻有人說是因為她太友善，回應對方的搭話才引起這件事。

影片發布後，在網路上引起熱議，南韓和印尼網友都紛紛譴責騷擾男子，而警方也介入調查，目前已將2名男子謝赫（Mobeen Chand Mohammad Shaikh）和安薩里（Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari）逮捕。