南韓正妹網紅Mhyochi，在Twitch等網路平台擔任直播主，在網路上小有名氣，近日她到印度旅遊，在孟買街頭直播時，突然被1名印度男子搭訕，對方不僅一把拉住她，還作勢要強吻，毛手毛腳的非禮舉動全都被鏡頭拍下，引爆網友怒火，而目前警方已逮捕騷擾她的男子。

據外媒報導，Mhyochi本週二(29日)晚上在路邊直播時，有1名男子上前搭訕，還強拉她的手到自己機車旁，示意她上車，Mhyochi連忙用英文拒絕，但男子還不死心，直接攬住她作勢強吻，讓她嚇到花容失色，頻頻喊「不不不」，並趕緊逃離現場。

沒想到男子還夥同友人騎車追上去，希望可以載她一程，Mhyochi馬上拒絕，稱自己就住在附近，事後她也把影片上傳，並透露當時男子身邊還有朋友，她盡量不要把事情鬧大，選擇趕緊離開現場，但卻有人說是因為她太友善，回應對方的搭話才引起這件事。

影片發布後，在網路上引起熱議，南韓和印尼網友都紛紛譴責騷擾男子，而警方也介入調查，目前已將2名男子謝赫（Mobeen Chand Mohammad Shaikh）和安薩里（Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari）逮捕。

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