國民黨南投縣黨部副主委邱紹偉23日在黨部開記者會，指控民進黨提名的草屯鎮鎮長候選人曾煌棊的家族也經營砂石開採、砂石運輸業，是不是也是黑金？曾煌棊曾是南投縣長候選人蔡培慧服務處主任，所以蔡培慧也跟黑金集團站在一起？

蔡培慧表示，有關邱紹偉指控曾煌棊的家族也是砂石業，根本是信口開河，如果邱紹偉有具體的證據，請他提出來。邱紹偉反駁，曾煌棊的家族經營砂石開採、砂石運輸業，還曾經帶頭到集集鎮抗議時，接受媒體訪問時，要求台16線、台21線假日行駛砂石車，不言可證，民進黨名符其實的雙標黨。