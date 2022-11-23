今早時尚媒體《WWD》表示有時尚界知名時尚情報人士透露出GUCCI品牌創意總監Alessandro Michele有可能卸任的消息，並隨即又更進一步報導表示品牌最快將於義大利當地時間週三發表聲明，不過Gucci以及開雲集團並未作出回應。

雖然Alessandro Michele於2023春夏系列的成績耀眼，然而據匿名消息人士表示 Michele被要求設計上必須做出巨大的改變，且現任但開雲集團執行長François-Henri Pinault，近期積極地位旗下品牌更改定位，這也並不是他首次對集團旗下明星品牌開刀，例如去年11月他無預警地讓前任Bottega Veneta 創意總監Daniel Lee卸任，即使Daniel 為品牌打造多個爆款、業務能力十分突出，也阻擋不了被換下的命運。

且另有消息人士指出Gucci CEO Marco Bizzarri 與Michele關係不似以前緊密，種種消息都似乎指向Alessandro Michele卸任的結果，不過該消息仍未獲得證實、開雲集團以及GUCCI也拒絕對此發表意見，有興趣的讀者們近期可多關注品牌官方網站、社群。

Alessandro Michele過去曾於FENDI任職，自2002年起於GUCCI就職，與Tom Ford合作，並自2005年接任Frida Giannini的位置、擔任創意總監至今，在其接任後品牌調性從復古優雅轉變為鮮明、復古繁華的樣貌，另外他也強調模糊性別界限的單品，以及為品牌歷史檔案庫中翻新，將品牌經典元素融入個人風格，而甫於米蘭時裝週發表的2023春夏系列「TWINSBURG」，也為品牌締造大量曝光與話題度，並連續兩季於時尚搜尋引擎LYST的時尚品牌排名中兩度霸榜、並於時裝商業評論媒體《BOF》針對Z世代年輕人喜愛的品牌調查中，甩掉所有精品品牌成為首個現身於前十名的奢侈品牌，榮登年輕人心中最愛的奢侈品品牌。