長榮航（2618）23日召開法說會，總經理孫嘉明表示，今日是疫情後凱基證券首次開放場地讓券商召開法說會，意味著疫情趨緩，這對航空產業相當正面。長榮航企劃室副總廖至維表示，客運將逐步恢復，規劃至2023年第二季總航次將達6,416個航次，總航點為44個，總航次將恢復到疫情前的82％規模。

孫嘉明在法說會前致詞時表示，今年6月中開始桃園機場接受轉機旅客，轉機旅客逐月增加，緊接著長榮航也加密北美、東南亞航班，今年10月13日指揮中心開放入境0+7的措施，搭配疫情中的規劃，已經順利在10月25日開航米蘭及11月3日開航慕尼黑航線，讓長榮航歐洲航線達到六個，從11月開始，長榮航的歐洲航線已經恢復疫情前航網數。

孫嘉明表示，長榮航在越太平洋的中轉業務已經建立起來，隨著歐洲線航網的布局，已看到歐洲旅客中轉到東南亞及東北亞的趨勢發酵，訂位已經逐步成長。

長榮航前三季合併營收為986.27億元，年增42％，稅後純益63.89億元，每股稅後純益（EPS）為1.21元，其中前三季客運營收138.94億元，年增123.7％，貨運營收735.62億元，年增33.5％。

長榮航企劃室副總廖至維表示，檢疫境管鬆綁，入出境中轉旅客需求回溫，客運收入自今年下半年逐月跳躍成長，但全球通膨、產品庫存及終端需求減少，貨運收入自2021年高峰逐月下行，因「客漲、貨消」，今年第二季起每月營收皆達百億以上，復原態勢相對穩定。

至於航空貨運的載貨量部分，廖至維表示，前三季受到全球通膨、產品庫存及海轉空貨物減少影響，載貨量僅年增3.2％，不過貨運單位收益則仍維持高檔，年增達到25.4％。

廖至維表示，貨運單位收益在2021年第四季達到高峰，2022年的單位收益下行，但仍高於疫情前水準，今年第一季起受惠於三架新貨機全數上線，貨量增幅約為疫情前的五成。對於2023年的貨運市場看法不悲觀。

廖至維表示，依據IATA統計，今年航空業整體營收將持續恢復，預計可達2019年的93％。今年全球客運運量達2019年75％，貨運運量則與2019年相當。

廖至維表示，長榮航在疫情前2019年第四季的總航次為7,808次，航點有58個，今年第四季達3,278個航次，航點有38個，隨著疫情趨緩、航點開闢及增班，預計2023年第二季總航次將達6,416個航次，總航點為44個，總航次將恢復到疫情前的82％規模，航點數恢復到76％。