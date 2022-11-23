無黨籍台北市議員「呱吉」邱威傑日前指出，民進黨台北市長候選人陳時中的背後是英系黃承國的勢力，是民進黨最邪惡的一群人，他會投給陳時中，但這是痛苦的決定。對此，前立委郭正亮23日就表示，「他是在講『反話』，事實上呱吉是要凸顯前面那段『綠的就是這樣，明知這樣，可是還是要投給他』，重點是前面那句，不是後面那句」。

呱吉20日直播時坦言，陳時中背後的英系、前國策顧問黃承國的勢力，是「民進黨最邪惡的一群人」，但在民眾黨也有若干問題下，他最後還是決定投給陳時中，「這是痛苦的決定」。呱吉強調，這一票人基本上就是黑道角頭、地方勢力，是民進黨最邪惡、最黑暗、最拐瓜劣棗的一群人的集合，「我看得非常不爽」，有良知的民進黨員都會認同應該把這群人趕出去，問題是他們沒有這麼做，因為民進黨內還是有一些人「太想贏了」，側翼網軍都是這些英系所養出來的鷹爪，「這些人我看得非常不順眼」。

郭正亮23日在中天節目《大新聞大報卦》中表示，當他看到呱吉的說話方式，「他是在講『反話』，事實上呱吉是要凸顯前面那段『綠的就是這樣，明知這樣，可是還是要投給他』，重點是前面那句，不是後面那句」，郭正亮最後認為，「呱吉就是在諷刺民進黨，而不是說要票投民進黨」。