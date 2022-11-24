謝欣穎透露自己購物不會特別跟週年慶、折扣等，但會挑節慶送自己禮物，FENDI 擴型夾克15萬2000元、V領緞面洋裝13萬8000元、水貂毛木屐低跟鞋7萬5000元、鏡面設計Baguette19萬8000元。（吳松翰攝）

今年為FENDI經典包款用Baguette25周年，品牌除在紐約舉行Baguette25周年大秀外，也打造主題快閃店，例如24日舉行開幕活動的台南新天地百貨店，店裝便主要以Baguette 包作為擺設主軸，在開幕當天也特別邀請施柏宇、謝欣穎等人一同慶祝，兩人皆以此次主打色芥末綠、櫻花粉造型亮相；談到已開打的百貨週年慶，兩人皆表示自己是理性消費者，但是謝欣穎透露「我大多是需要什麼才會去買，如果要犒賞自己的話會選在節日前幾天購物。」此次下台南謝欣穎在店內看上的卻是Baguette迷你小包，「像你已經有一個Baguette包的話就可把它當作子母包，平常出門也可以直接放個錢、信用卡、口紅就出門。」

施柏宇透露自己想購入謝欣穎手上的手套，FENDI Baguette造型羽絨背心7萬1000元、Baguette造型針織衫3萬8000元、尼龍材質長褲3萬8500元、FENDI x PORTER聯名尼龍Baguette10萬2000元、鍊條造型毛帽1萬9800元、FENDI O’ Lock水晶造型項鍊1萬5500元。（吳松翰攝）

此次以芥末綠的針織衫搭配黑色羽絨背心亮相的施柏宇，則透露特別喜歡這次在各單品上皆有個迷你Baguette包的設計，其中最喜歡的單品則是謝欣穎手上的紫色手套，另外由於此次品牌Baguette系列主打較為衝突的撞色設計，他則給予害怕嘗試鮮艷色系的、卻想嘗試的人建議，「自己穿得舒適、視覺上和諧，其實就夠了，不必特別在意別人的看法。」

FENDI新光三越台南新天地Pop up快閃店，即日起至11月10日至2023年2月28日。（FENDI提供）

FENDI 尼龍多口袋造型Baguette，12萬8000元。（FENDI提供）

FENDI x PORTER聯名尼龍Baguette，10萬2000元。（FENDI提供）

FENDI 豹紋印花Baguette，11萬8000元。（FENDI提供）

FENDI 綠松石串珠Baguette ，18萬8000元。（FENDI提供）

FENDI Baguette造型高筒靴，4萬7000元。（FENDI提供）

此次在新光三越台南新天地開設快閃店，主要便以櫻花粉與芥末綠為主視覺色系，佔地70平方公尺，整體以通透明亮的設計為基調，方便大家一覽無遺店內最新單品，此次Re-editions全系列25款包中，台南新天地的快閃店共展售21款Re-editions包，是目前全台現貨最齊全的櫃點，該系列集結1997到2013年間推出的25個典藏版，每只包款附上的防塵袋、內襯也印有系列名稱，十分具有收藏價值，因此讓謝欣穎直呼「每個都想要。」