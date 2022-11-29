不同展區有不同含意，Dreaming Voices代表著穿梭於現實與夢境中交疊的「夢語」。（CHOIR提供）

以高質感設計聞名的服飾品牌CHOIR，透過三日台北限定店呈現兼具舒適與時尚的核心精神，其四大互動體驗展區包含全新一季FLOWING CHORDS形象故事和秋冬系列產品、首次實體化的CHOIR初衷展區、代表著品牌序曲的NEUTRALS展區以及顛覆視覺的DREAMING VOICES展區，傳達品牌獨到風格。

「CHOIR展區」將街頭不被約束，自信展現自我的歐美風格作為設計靈感，以細微的剪裁設計與布料的品質，成為結合高奢與街頭時尚的媒介，打造品牌專屬牆面完整描述及展現CHOIR的品牌起源故事。「FLOWING CHORDS展區」以鷹架搭建的裝置藝術為主軸，與貫穿樓層的桔梗花相襯，帶出CHOIR本季的核心概念－桔梗花雙生的寓意投射在人生中，就好似生命裡的懸浮之聲，這些聲音時而引領人前進，時則令人迷失在紛雜擾攘中。

「NEUTRALS展區」可體驗如同樂曲的前奏，呈現CHOIR一切創作的起點，沙丘裝置藝術以溫暖的基調色彩對比出CHOIR服飾簡約剪裁並深掘時尚的本質，創造貼近日常且不隨時間演進而褪色的經典視覺饗宴。「DREAMING VOICES展區」代表著穿梭於現實與夢境中交疊的「夢語」，設計靈感分別來自童話愛麗絲夢遊仙境、電影鐵巨人、白日夢冒險王以及彼得潘的故事，分別將不想長大的童心、著迷一切的貪心、找尋自我的初心、勇敢實現的信心融合精萃，呼應橢圓吊燈設計願棲息夢境裡的聲音被珍藏。