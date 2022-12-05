GAP X Smiley限定聯名系列也包含童裝，笑臉圖案傳遞歡樂氛圍。（GAP提供）

防疫措施漸放寬，民眾報復性出遊潮更燒，相對暖和的墾丁或溫泉景點都成為票選熱門地區，快時尚品牌看好天涼助攻發熱衣、帽T等登上熱銷前三名，加上疫後穿搭風格多以鮮明色擺脫沉悶情緒，特別聯名配色豐富的時尚品牌彰顯質感，以暖色設計為冬季增添正能量。

UNIQLO先前攜手義大利時裝品牌MARNI推春夏系列大受好評，近期再釋出以「混搭經典、趣味時尚」為主軸的冬季聯名單品，透過MARNI標誌性的手繪印花、鮮明色彩，融入「HEATTECH吸濕發熱衣系列」，撞色設計兼顧保暖度為冬日衣櫥增添趣味性；針織帽、襪子等配件同樣染上迷幻色彩，最低僅390元就能入手，耶誕交換禮物或保暖自用都適合。

GAP則攜手英國品牌Smiley推限定聯名商品，將經典笑臉圖案穿上身，長袖T、外套等品項都有，尺寸也涵蓋成人到兒童，一家人穿上更顯歡樂溫馨氛圍；另看準近期Y2K套裝風潮再起，主打的帽T等品項上除了柔軟細膩觸感，也透過高彩度的霓虹色系抓住視線。