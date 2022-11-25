選舉倒數1天，花蓮檢方積極查緝賄選，花蓮鳳林鎮詹姓鎮民代表候選人涉嫌以西瓜及現金2000元買票、萬榮鄉劉姓鄉民代表候選人及與其妻子涉以300元月餅禮盒尋求選民支持，及萬榮鄉江姓鄉代候選人涉以現金1000至3000元買票，3起案件經檢方偵結，今依違反《公職人員選舉罷免法》對4人提起公訴。

鳳林鎮詹姓鎮民代表候選人自8月期間，將自己種植的西瓜（依大小市價約落在100元至250間）或現金2000元，陸續分送送給選區內的8位選民，尋求投票支持，經詹在檢方偵查中自白犯行，全案偵查終結，依違反《選罷免》第99條第1項投票行求、交付賄賂等罪嫌，提起公訴；8位選民則緩起訴。

萬榮鄉劉姓鄉民代表候選人及何姓妻子在9月期間，則以中秋贈禮為名義，贈送選區內9位選民每盒要價300元的月餅禮盒，尋求投票支持，由於劉與收受禮盒的選民平常沒有相互贈禮習慣，全案經檢方偵查終結，依《選罷法》第99條第1項、第2項之投票行求賄賂、預備行求賄賂等罪嫌提起公訴。

萬榮鄉江姓鄉民代表候選人則在9月至11月間，以每票現金1000元至3000元的對價，向選區有投票權的7位選民交付賄賂，請求投票支持，經江在偵查期間自白犯行，檢方偵結後，依《選罷免》第99條第1項投票行求、交付賄賂等罪嫌，提起公訴；7位選民目前仍正偵辦中。

截至目前，花蓮地檢署已查獲進30起賄選案，2件幽靈人口案，其中已有8件賄選案件遭起訴。