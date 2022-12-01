為了方便乘客購票，台鐵今天起開放民眾可在全台191個車站、436個電腦售票窗口，以歐付寶行動支付APP購買台鐵車票，之後不必擔心忘了帶錢包或是現金帶不夠。上線期間使用歐付寶行動支付APP綁訂兆豐歐付寶悠遊聯名卡購票，最高享5％回饋，每月最高回饋950點紅利，等於每月有950元現金入袋。此外，歐付寶近年來持續為台灣電子支付2.0的升級努力，2023年預計將向海外擴張，全力發展跨境小額匯兌、外幣買賣及跨境消費支付等功能，近期邊境將陸續解封，歐付寶此時擴大海外佈局與境外支付，將為明年業績成長帶來動能。

隨著政府防疫政策逐步開放，台鐵運量已漸漸恢復，今年國慶連續假期每日乘車人數高達59.1萬人次，較去年同期成長13.27％。台鐵上月與歐付寶等電子支付業者合作，開放台鐵購票窗口可使用行動支付購票及加購便當，方便乘客不用掏零錢也可以買票，上線初期僅開放台北、台中、高雄及花蓮等四個站點試營運，試營運反映良好，台鐵宣布12月1日起，台鐵站點櫃台購票全面開放使用。

歐付寶表示，歐付寶長期深耕交通類支付場景，不只提供台灣各縣市路邊停車及民營停車場超過300個站點可繳納停車費，也與中油、台糖加油站簽約，提供會員加油付款的服務，落實開車出門不用找錢包的無現金交易體驗。歐付寶這次和台鐵合作購票支付，除豐富交通支付場域外，也提供會員使用APP加聯名卡的購票優惠方案，希望會員出門就想到歐付寶。未來也將持續拓展更多交通支付場景，如透過手機支付公車車資或高鐵車費等，以滿足會員的使用需求。

歐付寶副總詹艾臻指出，歐付寶希望透過台鐵擴大交通支付場所，讓會員無論是停車、加油或者搭車都可以輕鬆支付，而且近期也在洽談境外合作機會，未來將開放會員在其他國家也可以透過歐付寶消費支付，真正達成數位支付無國界的境界。