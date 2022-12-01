民進黨台南市議會成立新任黨團，正副總召集人及幹事長，分別由林志展、陳秋宏與蔡筱薇出任。市長黃偉哲應邀出席致詞表示，新民意期待府會凝聚台南共識，民進黨必須團結承擔，積極與各黨派協商，成為新議會的主導力量。

新任總召林志展表示，選民賦予民進黨「議會最大黨」的重責大任，就是期許民進黨推動議會改革、發揮監督力量，以增進市民福祉。因此，對於新任正副議長的產生，民進黨有責無旁貸的義務，透過黨團自主的民主程序，與各黨團充分溝通，以凝聚共識。

新任總召林志展表示，選民賦予民進黨「議會最大黨」的重責大任，就是期許民進黨推動議會改革、發揮監督力量，以增進市民福祉。(林志展服務處提供)

台南市長黃偉哲強調，身為執政黨，民進黨有責任也有義務，凝聚台南共識，因此要更團結承擔新民意，成為新議會的主導力量。因此，在黨團自主的原則下，期許新任黨團，就新議會正副議長的改選，與各黨派協商，包括無黨籍議員與郭信良議長在內，務求圓滿和諧，讓府會共同謀求市民的福祉。

民進黨市議會黨團決議，自即日起接受黨內正副議長參選意願登記，至12月5日星期一中午12點截止，如有兩組以上登記人選，即進入協調階段，若無法完成協調則在12月7日星期三進行正副議長候選人推選。