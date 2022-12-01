南投縣敬老愛心卡，可搭乘的特約計程車隊。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣敬老愛心卡功能擴增，從12月1日起，敬老愛心卡可刷卡搭乘與南投縣政府特約的計程車隊，每趟車資最高補助85點（元），每天最高可刷4趟，讓長輩或身心障礙者，出入交通運輸更方便，行動更自由。

南投縣大眾運輸不便利，許多偏鄉甚至沒有公車行駛，長輩持有愛心敬老卡也不一定用得到，因此，許多議員在縣議會倡議，將敬老愛心卡擴充功能，比照台中市可用於搭乘計程車，但是經過多年都沒有下文，主要原因是縣內計程車數量少，而且沒有刷卡功能。

九合一選舉時，敬老愛心卡使用功能成為熱門話題，甚至有候選人主張可用於繳納長輩的健保費；縣府最後終於從善如流，在選舉前公布敬老愛心卡可用於搭乘計程車。

南投縣發行的敬老愛心卡，自2015年起，將每月補助額度由300點調增至1000點（1點即1 元），原本僅能搭乘與縣府合約的13家公路客運，或國道客運（國光客運），往後擴充功能可使用於計程車上刷卡搭乘，且每趟車資最高補助85點（元），每天最高可刷4趟，從1000 點補助中扣抵，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或是以現金支付。

即日起，包括台灣大車隊、都會大車隊、怡美交通公司、永隆交通公司及和泰移動公司等5家特約計程車隊，共計3704輛計程車，提供敬老愛心卡刷卡服務，特約計程車都會張貼南投縣特約計程車辨識車貼，方便民眾辨識與搭乘使用；特約計程車隊都提供電話叫派車或APP 預約服務，縣內滿65歲以上長者、60歲以上原住民及身心障礙者，可以持敬老愛心卡使用便利又快速的計程車服務。

南投縣政府也提醒民眾，敬老愛心卡僅限本人使用，每月補助1000點，月底點數如未使用完畢也無法累計，建議民眾可自行儲值金額於卡片，搭乘更便利。