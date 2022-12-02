這樣的行為真的太惡劣！一名網友近期在交友軟體上認識一名男子，對方相約開車上山看夜景後，卻以講電話為由，要他下車迴避，隨即便開著車揚長而去，讓這名網友孤伶伶地在雜草叢生的山林間尋找出路，所幸後來遇到好心計程車司機上山營救，不過司機也透露，他所在的地方其實是亂葬崗，就連當地人都不太敢靠近，勸他回家前一定要先收驚。

「前天晚上被丟包在公墓了！」原PO在論壇《Dcard》發文透露，日前在交友軟體上配對到一名「小台客」，才沒聊多久，對方就相約看夜景，不過因為路途遙遠，沿路上又沒什麼路燈，讓原PO一度猶豫，後來對方表示願意開車，才促成這次約會。

沒多久，一輛汽車開到原PO樓下，但車上共有「4個屁屁台台的男生」，讓原PO開始警戒，不過後來發現大家都很健談，又加上夜景區的位置並無異狀，原PO也逐漸卸下心防，殊不知這一切只是惡夢的開端。原PO回憶，車子還在行進間，小台客的手機突然響起，並以談話內容不方便被外人聽到為由，要原PO先下車迴避，結果車就直接開走，嚇得原PO趕緊打電話給友人求救，同時也加快腳步往山下走去。

「你走到這了喔！」不料，這惡劣的4人還開車回來查看，按了幾聲喇叭訕笑後，又催下油門揚長而去。原PO獨自在又暗又荒涼的山路上，背後不時傳來狗吠聲，完全不敢回頭，邊走邊用手機嘗試叫車，經過一番波折，終於有司機願意上山載客。下山途中，司機好奇詢問：「你知道那裡是亂葬崗嗎？」並表示該地區連在地人都鮮少靠近，幾乎不會有計程車願意載客，建議原PO要先拜拜收驚才能回家。

這段恐怖的經歷讓原PO心有餘悸，直說：「如果他們真的想對我怎樣，基本上逃不掉，而且根本不會被發現」，更嚇人的是，原PO後來發現，若他沒有搭上計程車，順著原本的路繼續往前走，將會抵達一座靈骨塔。

貼文曝光後，引發熱議，網友紛紛留言，「萬一真的沒人載，你其實可以報警」、「我覺得那4個人才要注意一點，做這種事連亂葬崗的好兄弟都看不下去，已經跟一台車了吧」、發現車上有這麼多人還敢上車也是蠻猛的，你運氣很好只是丟包，通常應該都直接帶去賣了吧」、「萬一是綁架做詐騙更可怕」、「人比鬼可怕」。