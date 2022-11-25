國家人權委員會（下稱人權會）25日舉辦「2022人權議題專題論壇」，台灣人權促進會秘書長施逸翔以確診者不能投票問題為例，希望人權會往後能與行政院人權處建立機制，以處理即將發生的人權侵害問題。人權會主委陳菊認為，行政部門應該更及早因應確診者投票問題，若有困難也應向大眾說明，如此才是公開透明、負責任的政府。

九合一大選進入倒數階段，由於中央流行疫情指揮中心隔離規定，確診者只要在本月22日確診，即無法在26日投票。施逸翔說，台權會曾善意地提醒政府必須因應確診者投票問題，卻遇到非常大阻礙，故改向協助確診者向行政法院提起暫時處分。

施逸翔批評，政府為保護國人安全並顧及公共利益，而不開放確診者投票，更主張政府並未剝奪人民投票權，只是不讓民眾出門，這樣的做法完全是間接歧視。

施逸翔強調，為投開票所加諸限制，就是剝奪人民的投票權。中選會早知道本月26日是九合一大選投票日，也清楚確診者可能不能出門投票，卻長期沒作為，導致明天將有5至7萬確診者不得投票。

他期盼，人權會往後能更深入地與公民團體及行政院人權處互動，以讓政府單位採取行動，預防類似的人權問題再度發生。另希望參照法國國家人權諮詢委員會處理難民議題的作法，人權會能建立機制，因對如確診者不能投票等緊急狀況。

針對台權會訴求，陳菊回應，公共衛生與個人權益都相當重要，不過行政部門應該更及早因應確診者投票問題，若有困難也應向大眾說明，如此才是公開透明、負責任的政府。她將請與會的行政院人權及轉型正義處，轉知院長辦公室及政務委員台權會提及的問題。