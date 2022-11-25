九合一大選26日即將投票，其中台北市長廝殺激烈，而親民黨主席宋楚瑜到底挺誰？先前卻始終未表態。宋友會長梅長錕今天爆料，宋楚瑜親口說「血是紅的，心永遠是藍的」，挺蔣萬安的心意不言可喻。

由於決戰日將至，小道消息亂放，梅長錕表示忍無可忍，決定公開透露出宋楚瑜主席的真實心情。梅長錕是拍製《報告班長》系列的資深大導演，深感宋楚瑜為國為民的付出以及對演藝圈的照顧，宋楚瑜創立親民黨後，他即義無反顧跟隨。

宋楚瑜在大選展開後，幾乎神隱，梅長錕近日才和宋楚瑜會面，對當下的選情交換意見，他說，宋主席支持蔣萬安的決心非常明確。梅長錕選擇具名公開說出來，亦強調會承擔全部的責任。

以下是梅長錕聲明全文：

「各位敬愛的親民黨兄弟姊妹，我是梅長錕(梅哥）二十餘年來，我和各位ㄧ樣為了中華民國，為了我們生長的台灣，在沒有任何資源，無怨無悔的追隨宋先生轉戰南北，我們驕傲過，我們失落過，甚至有人譏笑我們現在親民黨是梁山泊的草寇，但他們忘了，我們親民黨在台北還有數萬最忠貞的宋先生支持者，這是ㄧ股絕對不可忽視的力量

台北市長這場選舉是中華民國生死存亡之戰，兩個禮拜前，宋主席在前獅子會總議長徐明德靈堂前（見圖）當面親口告訴徐夫人和我，他身上的血是紅的，但心永遠是藍的，我聽了非常震撼、感動，我知道他對台北市長早就做了選擇，唯一支持－蔣萬安

民進黨－無法無天，貪腐成性，人神共憤，嘴巴天主，心中魔鬼

蔣萬安－學養俱佳，膽識超群，海納百川，性情中人，絕對是未來中華民國的棟樑，豈是柯P之流可比，唯一能痛懲陳時中的就是蔣萬安

各位親愛的兄弟姊妹，我們一定要團結，集中力量，千萬不要中了民進黨的詭計，分散了我們的力量，投下後悔的一票」