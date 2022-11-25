臉書「公務之聲靠北電台」日前貼出一份中央流行疫情指揮中心今年2月5日的會議紀錄，質疑政府對疫情太過樂觀，採購口服抗病毒藥物未能超前部署。指揮中心指揮官王必勝昨晚在臉書發文稱「2月已有2.5萬份口服藥」，但與指揮中心過去公布的到貨數量不符，遭眼尖網友打臉。

王必勝今天說明，昨天提到的2.5萬份指的是「已經簽約的數量」，其實已經在1月13日簽約，「我們手上有合約在，隨時都可以請他供貨」；2月5日當天，國內大約有5600份倍拉維，換算起來是5萬多人確診可以使用，但那個月確診人數只有不到1000人，那時候根本用不到。

王必勝強調，我們有70萬份的合約，但不會叫他一次通通送來，而是要看當時的使用量，疫苗也是如此，簽約時會談到「如果我們需要時跟你提出，請你以最快速度把貨給我」，這也是我們簽約的目的，因為這些東西都有效期，如果屆效了，也是要受人家監督。

王必勝再指出，今年1月13日簽約後，共有2萬份倍拉維（Paxlovid）和5000份莫納皮拉韋（Molnupiravir），我們隨時都可以用得上，也是要看當時的疫情，例如今年4月開始改為「共存」，當時倍拉維已經到貨36萬8673份、莫納皮拉韋到貨5040份，加起來約37.3萬份，而1月到4月確診人數約10萬，只需要用到1萬份而已，都有超前預備好。

王必勝重申，台灣是亞洲第二個倍拉維到貨的國家，也是亞洲第一個同時有倍拉維和莫那皮拉韋的國家。他也提到，後來加購的70萬份，用到現在都還夠，但也會為了明年繼續加購，但不會要求現在就送過來，因為還沒用到那裡，但要先跟人家準備。