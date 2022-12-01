今起開放戶外免戴口罩，但進入室內場所仍要戴，一名網友表示，先前口罩沒解禁之前，大家吵不停，但真的開放以後，路上幾乎人人都還是戴著口罩，這到底是怎麼一回事？貼文引起網友討論，不少人坦言，鬆綁只鬆一半，進入室內要戴口罩，不斷穿脫口罩超麻煩，不如就一直戴著。

一名網友今在PTT上發文說，過去幾個月不少鄉民為了「口罩政策鬆綁」爭吵不休，許多人非常憤怒喊著廢除口罩政策，好像是全台灣民眾都受夠戴口罩這件事，但如今口罩解禁，今天是開放室外免戴口罩的首日，實際到路上卻發現，幾乎人人都戴著口罩，讓他忍不住懷疑，現實生活中，台灣人其實沒有那麼厭惡戴口罩。

貼文引起網友討論，「還是有人會怕病毒」、「夏天就會脫光了」、「要露出全臉突然覺得很害羞」、「忘記刮鬍子了，隔天刮完再脫口罩」、「這證明老百姓根本是自主防疫」、「台灣人自帶奴性，現在有不少不敢拿下來，怕被異樣眼光看待的人」。

另有不少人表示，最主要的原因是政策開放一半而已，室外不用戴，但進去室內場所卻要配戴口罩，進出各個地方都要穿脫很麻煩，倒不如一直戴著就好。「我要全面開放，這種做一半很鳥」、「室內也解禁的話，當然就不戴口罩了，不然一直脫了又戴很白癡」、「進室內也要戴，等於沒解封，你要脫脫穿穿更麻煩」。