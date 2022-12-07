中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友7日發文介紹新冠和流感的異同，以及在今冬新冠和流感同流行的形勢下如何預防。他強調，很快將進入嚴冬，疫情變化可能更複雜，我們每個人都要積極行動起來，做好預防措施落實。對於新冠和流感這類急性呼吸道傳染病，第一重要的是個人自己做好預防措施，即預防中的物理隔離性預防措施和疫苗接種；第二是共同生活的家庭成員做好預防措施；第三是在同一場所工作的同事做好預防措施。自己做好了預防，家人和同事也做好了預防，感染新冠或流感的風險，就會大大降低。

全文介紹如下：

今冬新冠和流感同流行，如何區別，如何預防？

1. 新冠與流感，有很多相同之處：

首先，兩者都是病毒引起，傳播方式類似。兩者都可以在人們近距離接觸時傳播。當然周圍環境空氣流通不好時，比如密閉空間，遠距離傳播也是有可能的。感染的人在講話、打噴嚏、咳嗽等時，如果沒有戴口罩或遮擋，產生的氣霧或飛沫顆粒，落在近距離健康者的嘴或鼻，或被近距離健康者吸入，均可造成傳播。也可以通過手接觸被病毒汙染的物體表面後，未清洗或消毒，又觸摸口、鼻、眼等，造成接觸傳播。

新冠與流感有很多相似的臨床症狀，包括：發熱、咳嗽、氣短或氣急、乏力、咽喉疼痛、流鼻涕、肌肉酸痛、頭痛，兒童還可能出現噁心嘔吐。兩者的主要症狀表現，可以是無症狀、輕症、重症，少數病人會演變為危重症，甚至出現死亡。由於兩者症狀很相似，僅僅根據症狀很難區分究竟是新冠還是流感，需要通過實驗室診斷加以甄別。當然，也有人可能會同時感染新冠和流感。

絕大多數流感病例，以及無症狀和輕症的新冠病例，注意休息和多飲水，不需要特殊醫療服務，即可自我康復。對於一些脆弱人群，比如老人或免疫功能低下的人或患有基礎疾病的人，新冠與流感也都可以引發嚴重的併發症，比如肺炎、急性呼吸窘迫綜合征、器官衰竭、心臟或大腦水腫、心梗等也可能是致死性的，因此，這些群體需要特別注意防護，尤其是當流感或新冠演變成為重症時，需要及時送醫院就醫。

2. 新冠與流感也存在很多不同點：

首先，病原體不同。造成新冠的新型冠狀病毒，與「非典」和中東呼吸綜合症屬於同一家族。新冠病毒變異速度快，其傳染性和致病性也隨著變異而發生變化。造成流感的是流感病毒，有甲、乙、丙、丁四種類型，其中造成人間季節性流行的主要有甲型和乙型，流感病毒也存著變異，但變異速度相對於新冠病毒來說比較慢。

新冠與流感出現的症狀時間有所不同。流感出現症狀的時間一般在感染後的1-4天。新冠症狀一般出現在感染後的2-14天，但目前流行的Omicron變異毒株，潛伏期明顯縮短，約在1-7天，平均多為2-4天，與流感相似。

相對於流感來說，新冠的傳染期時間更長、傳播速度更快。感染新冠的感染者有更多比例的人失去味覺或嗅覺。

新冠的重症比例要比流感高。與歷史上流感數據相比，即使那些18歲以上無任何其他基礎性疾病的成人，新冠造成感染者更多、更長時間的住院和死亡。

新冠與流感的併發症也有所不同，比如新冠可引起部分病人血栓、兒童多系統炎症綜合症。而流感比新冠造成更多的繼發性細菌感染。

治療化學藥品方面，目前批准的抗病毒藥物，流感有好幾種，而新冠僅一種。不過，中藥或中成藥，對減輕新冠或流感的症狀，都有積極作用。

3. 預防：

物理性阻隔預防措施，包括戴口罩、手衛生、保持社交距離、通風等，對於預防新冠和流感都同樣有效。很多的所謂隱匿傳播，實際上是我們個人的這些預防措施沒有做到位，比如，戴的口罩大小不合適，講話或呼吸時，口罩的上下或左右都漏氣，或者有時戴有時不戴，或佩戴不標準。如果這些措施能夠真正做到位，預防效果是很好的。

疫苗接種是預防病毒性呼吸道傳染病的主要手段。流感疫苗通常一年接種一次。在流行季節前接種，能減少感染流感的風險，同時，流感疫苗接種也可以大幅度減少流感重症的發生，及可能出現的嚴重併發症。當前正是流感疫苗接種的最佳時機。

新冠疫苗對於預防感染有一定的效果，其在減少重症發生、減少死亡等方面效果更為顯著，特別是老人，在完成基礎性免疫接種後又打了加強針，即使有感染，出現重症或死亡的風險都大大降低。

4.本人是健康第一責任人：

我們每個人的健康，自己是本人健康的第一責任人的提法，已經在健康促進或疾病預防中廣泛宣傳，包括健康中國行動計畫、慢性病預防、愛滋病預防等。對於新冠和流感也一樣，個人自己嚴格防護，才是保障自己健康最重要的。

目前全球新冠疫情仍然處於高位，每周新報告病例數約300萬例，死亡人數首次出現連續四周每周低於1萬例的好跡象。我們所處的西太平洋地區，是目前全球世界衛生組織六個區域中疫情最為嚴重的，過去兩周每周報告約134萬至148萬病例，接近全球報告病例總數的一半。好的資訊是，數據顯示重症比例低、死亡人數少。

全球很多國家已經放鬆甚至放棄了新冠防控措施，這為今冬流感流行增加了風險。歐洲地區監測顯示，今年流感流行比往年要早約2周時間，早期的監測樣本中約10％為陽性。美國疾控中心報告，11月26日那周，美國約有2萬人因流感而入院，比前一周增加了一倍。初步估計，今年流感季迄今，美國至少有870萬人感染流感，7.8萬人住院，4500人死亡。美國流感監測顯示，79％的流行毒株為甲型流感

H3N2 21％為甲型流感H1N1。加拿大流感監測顯示，11月26日那周的流感病例數比上一周上升約15％，是11月5日那周的3.7倍。中國局部地區流感監測數據顯示，約5％的監測樣本為陽性，多數為無症狀或輕症，主要流行毒株是甲型流感H3N2。