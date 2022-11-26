九合一大選開票中，目前民進黨僅在少數縣市長票數領先，其他縣市都落後。針對總統蔡英文選前曾表示，如果選舉結果不好，國際間會猜問「台灣人民是不是改變主意了」。資深媒體人李艷秋表示，接下來就看蔡英文如何自我了斷。

李艷秋今(26日)在臉書粉專貼文表示， 選前蔡英文說，如果民進黨輸了，國際會怎麼看台灣？台灣選民讓國際看到︰1，民進黨的討厭值破表；2，我們不滿意就換黨執政，這就是台灣的核心價值；3，台灣人民對執政者分化鴨霸的嘴臉極度反感；4，地方選舉選民不吃芒果乾。接下來就看蔡英文如何自我了斷。

網友紛紛表示，「民主社會做不好就下台，國際社會說台灣的民主讚」、「台南市和屏東縣真是大驚奇，新竹市由討厭民進黨獲勝」、「國際在看足球賽，沒空理台灣」、「今天的開票結果真是太爽啦」。

也有網友說，「我比較期待總統大選下架民進黨」、「看到仇恨值有多高」、「她不會自我了斷的！」、「民進黨台中以北至東北部死當。爽」