民眾黨立委高虹安當選新竹市長，民眾黨主席柯文哲今晚到民眾黨舉辦的開票之夜致詞時表示，看台灣政治這幾年很震盪，民意變動很快，要對民意心存敬畏。有媒體問到過去民眾黨寄生立法院，會不會將來寄生竹市府？柯則反問，「那民進黨寄生在哪？」

柯文哲說，他剛剛致電恭喜了台北市長當選人蔣萬安，會盡快安排局處長交接，他也希望台北市政可以有所延續，對於他8年施政沒辦法獲得肯定，讓選民支持黃珊珊，他也會反省改進。

柯文哲也說自己有打給民進黨台北市長參選人陳時中，「跟他說辛苦了，另外找機會再來聊聊天。」

被問到高虹安當選後可能會因助理費問題被調查，可能做不滿任期？柯文哲說，台灣還是法治國家，就是依法來做，不用想那麼多，高虹安在大家注視下一定兢兢業業，打造新竹成為科技之都。

至於這次新竹市是否因國民黨禮讓而勝選？柯文哲說，新竹市算特殊選區，平均學歷高，平均年齡最低，是自主性滿強的地區，與其說政治人物帶風向，不如說市民他會有他的想法，人民帶著政治人物在移動。