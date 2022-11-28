九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，蔡英文總統也宣布即刻辭去黨主席職務。外界關心行政院長蘇貞昌是否請辭，行政院發言人羅秉成已轉述，蘇第一時間有向蔡英文總統口頭請辭，但獲慰留，先留下來堅守崗位、推動各項政務。而台灣民意基金會董事長游盈隆28日就在臉書上表示，「有這樣的執政團隊無疑是台灣人民的不幸」，引發討論。

游盈隆在臉書上PO出一篇「淺談執政黨的責任倫理觀念」的文章表示，「民進黨這次為什麼輸這麼慘？冰凍三尺，非一日之寒。有遠因，有近因」，游盈隆坦言，選舉結果是多種長短期因素交互作用的結果，不是任何單一因素造成，「痛定思痛，找出敗選主因，虛心誠懇面對，不推諉卸責，才能不重蹈覆轍，墜入萬劫不復的深淵。但這些對一個厚臉皮、責任倫理觀念極為淡薄的執政當局是不起作用的」。

游盈隆更拿出2014年11月29日的例子表示，台灣第一次九合一地方選舉結果揭曉，執政的國民黨大敗，在野的民進黨大獲全勝，當晚行政院長江宜樺請辭，因為他認為選舉結果反映人民對國民黨施政的不滿；兩天後他率內閣總辭，由副院長毛治國暫代行政院長職務。游盈隆直言「那是明快果決的行動，那是責任倫理的展現，在當時，那被認為是理所當然，是大快人心」。

游盈隆感慨，對比今日執政的民進黨，此番遭遇比2014年執政的國民黨更慘，據說蘇貞昌院長在11月26日當晚向蔡總統口頭請辭，但立即被慰留，內閣總辭大概不會發生了，一切似乎將船過水無痕」。游盈隆也痛批，「這也再一次標示蔡英文執政團隊是多麼輕視、忽視與蔑視『責任政治倫理』，可以說，比她／他們所鄙視的國民黨更遠遠不足，有這樣的執政團隊無疑是台灣人民的不幸」。