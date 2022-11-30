由易遊網主辦的「2022台灣最美飯店」邁入第五屆，今年逾百間飯店角逐最美頭銜，在超過30萬投票數及15位達人加權評分下，承億集團今年最新代表作「承億酒店TAI Urban Resort」，一口氣勇奪「最美都會飯店冠軍」與「最美房間」雙料大獎殊榮！

不僅如此，承億集團旗下嘉義市「桃城茶樣子」與日月潭「潭日月」也以高於競爭對手數倍之姿的投票數，分別拿下「最美設計旅宿冠軍」及「最美客房冠軍」雙冠王，可謂今年最大贏家，並完成蟬聯最美飯店冠軍四連霸紀錄！

過去三屆稱霸「最美飯店」的承億集團，今年帶著全新飯店品牌氣勢、風光完成四連霸紀錄！

其中，全新飯店品牌「承億酒店」，自今年9月試營運，即成為網路討論度最高的飯店，以「亞洲新灣區的文化客廳」為主題定位與萬眾注目位在酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」，強勢占據社群媒體的版面，成為高雄最熱門的打卡點。

承億酒店氣勢十足的閱讀廣場與藝術走廊，打造獨樹一格的城市風景，加上酒店內豐富的藝術收藏與裝置藝術，還有系列策展與體驗活動，皆使得承億酒店以獨特的姿態獲網友票選成為「2022全台最美都會飯店冠軍」，並以可自落地窗飽覽山海河港與高雄知名地標八五大樓的「經典雙人房」，再拿下「2022最美客房」。

由承億集團自地自建的「承億文旅桃城茶樣子」，是亞洲唯一以阿里山高山茶為主題的體驗式設計旅店，建築外觀宛如白色積木堆疊而成，靈感來源來自台灣茶葉早期出口的茶箱堆疊意象，展現獨特的美學思維。

「桃城茶樣子」自開幕以來，長年維持高住房率，更自2019獲選為「台灣最美飯店冠軍」至今完成四連霸的冠軍紀錄。

去年開幕的承億文旅「潭日月」，改造自日月潭名勝文武廟的香客大樓，由承億集團以「文武兼俱的東方美學文化」為主題將日月潭意象呈現給旅者，飯店內又以獨享無死角日月潭夢幻美景的「方山水獨賣客房」為最大熱門，以東方書院美學結合文創設計的風格，屢獲住客高分好評，透過開窗即端景的設計，將視覺延伸至戶外景觀，以供旅人大口吸納山林水潭之靈氣。

必需提早至少3個月以上預訂的「方山水獨賣客房」，自2021獲選為最美客房以來，今年再度蟬聯「2022全台最美客房冠軍」。

承億集團董事長戴俊郎表示，旅客找尋旅館，不再只是住宿服務，而是一個全新體驗的平台，除為了體驗特色主題飯店而旅遊外，也願意更積極在旅遊中嚐試新生活風格，換言之，有能力不斷創新打造跨界體驗的旅店將成為旅行目的地。

承億集團品牌長簡巧珊透露，承億集團預計未來3年內，將於離島小琉球、台東池上與嘉義仁義潭持續拓點展店，屆時融入地方美學文化縮影的全新旅宿，勢必將再次擾動飯店界。