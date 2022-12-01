俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，俄國總統普丁原本預期會快速奪取勝利，孰料卻陷入超常態持久戰，美國商務部長Gina Raimondo更語出驚人表示，西方經濟制裁已經迫使俄國在一些軍事設備包括坦克等，大量使用從洗碗機和冰箱中拆解出來的晶片。日經中文網以「世界秩序由矽決定，晶片力量令人恐懼」為題撰文指出，推測俄國很有可能是從冰箱內摘取功率半導體使用，分析該國連這種半導體都難以採購，恐是其陷入苦戰的主要原因。

報導引用塔夫茨大學（Tufts University）國際歷史教授克里斯米勒 （Chris Miller）在《晶片戰爭：世界上最關鍵技術的爭奪戰》著作內容指出，第二次世界大戰期間，鋼鐵的產能決定各國戰爭執行能力，但自1990年海灣戰爭前後開始，矽晶圓開始打破這一趨勢，晶片的戰略重要性大幅提升。

此後隨著中國AI晶片的發展，美國明顯警惕中國的技術追趕，開始採取嚴格的限制，尤其今年10月美國出台的新限制不僅針對企業，還罕見地針對個人，包括禁止美國人參與中國尖端半導體的開發和生產等。

Chris Miller提到，半導體產業的特點是壟斷性強，比如在記憶體方面，韓國2家企業市占高達44％，現在全球最先進的晶片更約有92％都是台積電生產。全球前5大半導體設備商則包括應用材料、艾司摩爾、科林研發、東京電子以及科磊，高階半導體的設計軟體幾乎被美國壟斷。

報導指出，晶片讓台灣成為世界舞台與地緣政治的重中之重，如果因為地震和戰爭，台灣的尖端半導體工廠停工，沒有可以取代的工廠，全球就會陷入混亂，分析美國拿出鉅額補貼吸引台積電先進製程落腳亞利桑那州，也是為了減輕這種地緣政治風險。報導最後總結，半導體對世界秩序的形成發揮著不可忽視的作用。