范乃文醫師說明脈衝光治療乾眼症成效佳。（北榮提供）

病友許小姐(右)分享乾眼症治療經驗。（北榮提供）

現代人生活中幾乎離不開螢幕，讓上班看電腦、下班滑手機成為忙碌上班族的生活寫照，因此乾眼症的好發年齡也逐年下降。然而現在治療乾眼症不再只能靠眼藥水、人工淚液與熱敷，醫美診所常見的脈衝光，近幾年也在國際間成為治療主力，且成效良好。

乾眼症可分為2類，分別為缺水型乾眼症以及蒸發型乾眼症，其中又以蒸發型乾眼症最惱人，如未根治可能演變為角膜神經病變。台北榮總今天則召開記者會，表示院內自2020年起引進脈衝光治療後，已有超過百名蒸發型乾眼症病患獲有效改善，且無副作用。

北榮眼科部主治醫師范乃文表示，美國眼科醫學會於2020年根據國際研究結果，確認脈衝光可有效改善蒸發型乾眼症，其治療機轉是透過熱能軟化阻塞的油脂，收縮血管抗發炎、抗氧化，刺激調控眼瞼板腺神經，促進腺體分泌，達到治療效果。

范乃文說，用於蒸發型乾眼症治療的脈衝光機器，採用的能量比醫美診所使用的低很多，治療上沒有安全性的風險，每次療程會分三次進行，第一次與第二次治療需間隔2周，第二次與第三次治療則需間隔一個月，如患者症狀較嚴重，可評估是否接受第四次治療。

副作用方面，范乃文指出，國外文獻有提到可能出現皮膚的紅腫、水泡、睫毛掉落或是飛蚊，但大多是可自行修復的狀況，至於北榮目前採用脈衝光治療的百餘名病患，則未出現上述副作用。

根據北榮統計，採用脈衝光治療的蒸發型乾眼症病患，僅需3個月就能明顯感受到症狀下降，且能維持12個月，眼瞼板腺的阻塞情形，也能維持約1年的改善，至於眼瞼板腺的分泌品質，平均能維持約9個月。

不過目前乾眼症的脈衝光治療並未納入健保給付，北榮指出，每次治療得自費6000元，若以單次療程來計算，至少要花費1萬8千元。范乃文說，治療方式是在病患的下眼皮與外側一共5個點做脈衝光施打，打完後醫師也會用眼瞼板夾將病患阻塞的腺體疏通，延長治療效果。

范乃文提醒，乾眼症所引起的不適，除了典型的乾澀外，還包括癢、刺痛、異物感、疲勞、酸澀、反射性流淚、間歇性視力模糊、看東西無法久看等，建議民眾養成規律生活，飲食均衡，避免用眼過度，若有疑似症狀不可坐視不管，應尋求適當醫療協助，以避免演變為角膜神經病變。