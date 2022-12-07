季節變換時，過敏性鼻炎患者常噴嚏打不停、鼻涕流不停，鼻塞也讓人呼吸困難，有耳鼻喉科醫師表示，有患者因為鼻塞困擾多年，一直以為自己是鼻過敏，後因症狀日益嚴重才就醫，經檢查發現，患者的兩側的鼻腔都被巨大增生的息肉給塞滿了，原來是巨大的鼻息肉導致患者嚴重的鼻塞。

耳鼻喉科醫師張弘在其臉書上表示，近日有一名50多歲男性因鼻塞困擾多年，原本以為是鼻過敏，但最近越來越嚴重，吃藥效果也不好，他檢查發現，患者的兩側鼻腔竟被巨大增生的息肉塞滿，經過治療才能再度呼吸新鮮空氣。

張弘說明，鼻息肉為鼻部發炎增生的不正常構造，若持續增大，除造成鼻塞外，還會合併慢性鼻竇炎，導致綠膿鼻涕、眼窩痛、臉漲、頭痛等不適，該名患者在接受鼻噴劑治療3個月後，鼻息肉縮小許多，可再度呼吸新鮮空氣，生活品質大幅改善。

他並表示，鼻息肉的發生率約為1~4%，男性高於女性，好發年齡約40~60歲，大部分原因不明，目前推測是發炎下的產物。鼻息肉好發雙側鼻腔，若為單側鼻息肉，就須排除是否為良性或惡性腫瘤，因此單側鼻息肉建議手術；但若因體質或過敏關係，建議可先用類固醇鼻噴劑治療，但若鼻息肉仍持續增大，須考慮手術治療。

他提醒，鼻塞、鼻涕等症狀不一定是鼻過敏，建議找醫師檢查是否為鼻息肉或鼻竇炎，以利及早治療，改善生活品質，也可避免鼻竇炎的相關併發症。