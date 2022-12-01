2009年的莫拉克風災重創台灣，也成為高雄市那瑪夏區居民的永久之痛，高雄市衛生局為了讓災害來臨時居民能夠及時自救，攜手高雄醫學大學附設中和紀念醫院、壯闊台灣與天河基金會等單位，於11月30日前進那瑪夏區，辦理2場「災難因應、止血、CPR、AED急救訓練課程」。

莫拉克風災時，那瑪夏區聯外道路中斷，救災中心未能及時進入該區進行救助，當時有3000多人受困其中，居民的房屋也被土石流沖毀不堪，整個區內滿目瘡痍，更造成了26人死亡的慘劇。

此次急救課程的辦理動機也源自居民難忘的痛，衛生所前護理長李秀花表示，部落老人家常問颱風何時到？颱風季才會撤離，但許久沒撤離了，擔心忘了怎麼撤離。於是高市衛生局聚攏各界力量齊赴那瑪夏區辦理課程。

現任高雄市衛生局長黃志中，當時為高雄縣衛生局局長，他憶起風災當時橋斷路斷，救難直升機就是在民生國小操場起降的，所以才選在曾經的莫拉克風災重創區舉辦災難因應、止血、急救等到院前應變處置培訓課程，除增強在地災難創傷因應能力外，在心理層次更是讓部落安心的積極療癒行動。

本次活動是官、學、醫學中心、NPO與偏鄉在地協力合作，共計90位那瑪夏在地青壯參與；壯闊台灣理事長的吳怡農還特地提前一天就到那瑪夏進行課程準備，並全程參與擔任講師、天河基金會特別贊助捐贈止血箱、高醫外傷科與急診特別調度人力參與本次培訓活動。

衛生局期盼透過本次訓練課程，能夠達到防範未然的效果，而這樣眾志成城的協力模式也能成為典範，在需求所在之處，開枝發芽。