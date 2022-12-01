民進黨在今年九合一大選大敗，許多人認為綠營側翼網軍是主因之一。對此精神科名醫沈政男今（1）日在臉書發文分析，認為造成綠營側翼粉專政治狂熱的原因，除了想法上的反國民黨與反中兩主要成分，在心理內涵上，主要則是罪惡感、自戀兩成分。

綠營側翼對於不同意見者，動輒咬牙切齒、好像跟人不共戴天，沈政男分析認為，他們不只被鋪天蓋地的本土化教育形塑了對台灣歷史的認知，更被傳染了上一代的罪惡感：為什麼當時我不能挺身而出，阻止那麼殘暴的事情發生？而這樣的罪惡感，就好比現今經常發生的「鄉民正義」。

至於自戀的部分，沈政男認為，愛國心經常是自戀的變形，「不相信的話去想想，為什麼你會那麼激動，一到了選舉就在那邊批藍打白，講什麼誰都可以當選，就是誰不行」，也指出，民主就是不要以為沒有自己，國家就會滅亡，因為那是一種獨裁者的思維。

沈政男狠酸，綠營側翼簡言之，事實上就是一個個、小小的網路嘴砲式自戀獨裁者，因為他們連台大校方都不相信，自認比台大還厲害，「這不是自戀過頭，又是什麼？」甚至到了選舉結果出爐，一看跟自己的偏好不一樣，就開始貶低選民、一副「你們就是太傻，被蒙蔽了」的模樣，而這就是一種獨裁者的思維。

對於一些側翼自詡沒拿錢、不是網軍，沈政男則直言，沒拿錢才更糟，因為這樣拿的是上述這些無形的心理需求，而這些東西更加無形與難以量化，會讓人需索無度，要得更多。沈政男也認為，綠營側翼常以粉專的形式出現，這有兩個用意，一是匿名，二是看起來好像是一群人，其實就是一個人。

對於匿名的部分，沈政男認為，綠營粉專的偏激言論，大家私底下也會講，但不會公開，而網路匿名宛如戴了面具，可以大講特講、不必擔心被認出來。粉專則有壯膽的功能，也可取信讀者，「好像是集體智慧」。然而這在沈政男看來，其實就只是一個大人戴著面具，在那邊耍小孩的把戲，講一些不成熟的政治話而已。