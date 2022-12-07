國民黨台北市立委補選候選人王鴻薇今(7日)傳遭人恐嚇開槍，民進黨前立委謝欣霓竟在臉書發文臆測4種可能性，包括提到「來自新竹，就是他們的黑道議長」，抹黑意味濃厚。臉書粉專「政客爽」傻眼吐嘈指出，恐嚇電話很少白癡會用自己的電話打，綠營側翼要質疑自導自演，好歹拿出個證據，動機好歹也要掰一下吧？直呼這種奇葩的邏輯真是好笑。

「王鴻薇說被黑道恐嚇，查一下電話那裡打的就知道啦！」謝欣霓今(7日)在臉書發文臆測恐嚇事件4種可能性，包括：如果是來自中國，就是羅老大。來自新竹，就是他們的黑道議長。來自苗栗，就是他們的縣長。來自中山區，就是他自己的同事。「既然都自己人，為什麼還要報案？」

政客爽則發文附圖吐槽表示，這種奇葩的邏輯，也真是好笑，恐嚇電話很少白癡會用自己的電話打，很多都用王八卡。那台灣詐騙集團這麼多，怎麼不說查一下電話就知道了啊，警察是智障啊？還有綠營側翼在質疑是自導自演，我說你們質疑好歹拿出個證據，就好像民進黨網路部的副主任她老公被抓到自導自演中共網軍，然後發聲明道歉承認，這個呢，就叫做真正的自導自演。

「所謂自導自演的動機，好歹也要掰一下吧？」政客爽繼續酸，王鴻薇看好度現在比較高是事實，對手吳怡農還被大家發現是個草包，連話都講不好，連政見也講不出來，更別說能源議題他只會講空話，請問對付這種咖小，是要自導自演個毛？