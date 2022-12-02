台股周五指數隨者國際股市回檔，終場以14970.68點作收，下跌42.12點，跌幅0.28％，成交金額2231億元。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，目前技術指標中，日KD、RSI目前維持高檔鈍化，雖然股價維持在短期均線之上，近期量能也回溫，但大盤短線漲幅已大，指數累積過大正乖離，預期在面臨漲多整理壓力下，仍有修正空間。

簡伯儀指出，美國11月ISM製造業指數報49，跌破50榮枯線，低於市場預期的49.8，不及10月的50.2，為2020年5月來首次出現萎縮也寫下新低，主因是借貸成本上升打壓商品需求，訂單指數連續第三個月下滑。不過價格指數降至兩年半低點，支撐通膨持續降溫觀點。台灣中華經濟研究院11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）下跌1.5至43.9，已連續五個月呈現緊縮，數字創2012年7月創編以來最快緊縮速度，但五項組成指標中，已連八個月緊縮的新增訂單指數，11月緊縮速度未再惡化，反而是存貨指數跌幅最大，反映出製造業的庫存已較前月改善，惟不同產業的庫存調整時點不同，估計要到明年第二、三季才會陸續回到正常水準。

美元指數近期轉弱，指數回到月線之下，亞幣轉強，台幣近期重啟升值，有利資金行情推升。近期法人態度，外資期貨未平倉多單出現減碼，但現貨市場受到美股反彈出現上漲出現加碼，本土投信在集中市場持續加碼，政府基金近期趁反彈出現減碼，整體法人呈現正面，不過由於外資主導大盤，因此，若外資續買，台股反彈機會仍在；信用交易面上，融資在近期仍持續觀望，整體融資增加不多，融券餘額則維持在相對高檔，由於整體融資仍在相對新低，散戶對於反彈的信心仍相對薄弱，對於盤面有利。