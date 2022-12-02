據研究指出，59.68％的台灣成年人，表示在18歲之前，曾發過至少一種以上的童年逆境，13.26％的成人，曾在18歲之前發生四種以上童年逆境的狀況，對身心健康有相當嚴重的破壞性，童年逆境對人的影響，除了在個人的身心健康上，影響內分泌系統、大腦系統及免疫系統，也會對人際關係造成負面影響。

由台灣兒少權益暨身心健康促進協會成立的創傷復原單位「全芯創傷復原中心」，專門從事兒少時期曾受性侵害成人的心理復原工作，製作「我發生什麼事」影片，讓社會大眾了解，原來在親密關係、家人關係、職場關係中常有卡住的情況，其實是因為過往童年創傷經驗。很多時候，不順利的人際關係，常常讓人得到不友善的回應，像是「你有什麼毛病？」、「你有什麼問題嗎？」、「你可以不要這麼敏感嗎？」。

全芯創傷復原中心表示，要面對創傷經驗並不容易。全芯創傷復原中心的個案，在影片中分享，因為在個人狀態及人際上遇到挫折，才發現原來過往的創傷也對自己產生影響。個案們與全芯共同工作了至少1至2年的時間，在接受服務的歷程中，可以開始看到並面對創傷，理解創傷對自己的影響，進而長出力量，也能陪伴身邊的人療傷。

全芯創傷復原中心呼籲社會能夠對創傷更加寬容，在「重拾勇氣」後，可以「關照自己的力量」、讓「傷痕能被溫柔對待」，療癒從看見創傷開始。