全球前兩大影像感測器廠商皆來自台灣，其中光學元件廠亞光旗下子公司亞泰(4974)，近年受惠疫情下居家辦公及遠距教學的需求，業績表現亮眼，今年累計前3季營收31.36億元，每股稅後純益來到6.41元新高。在亞泰服務逾18年的業務處長林立倫指出，亞泰能從業績掛零，到現今在全球前5大客戶中拿下4家訂單，歷經許多艱難與挑戰，未來持續擴大影像感測器應用範圍，為業績注入新動能。

林立倫2004年加入亞泰，當時亞泰剛成立不久，與菱光、敦南、Canon、Rohm等大廠競爭相當不易。為了快速拓展業務，看準HP、EPSON、Brother、Lexmark等印表機大廠需求，林立倫與業務同仁一一拜訪，後來當年利盟（Lexmark）原本只向日系廠商採購影像感測器，但基於CIS技術相對成熟與追求降低成本的考量下，因此轉向與台廠合作，亞泰當時送樣後讓產品影像成功輸出，進而取得訂單，也讓亞泰陸續取得市占率，2007年亞泰躍升為HP、EPSON指定合作供應商。

林立倫指出，亞泰現在每月產能最大可達到370萬台CIS，但在創建初期產能有限，常在旺季時為了缺料、追料疲於奔命，於是向客戶提出「平準化生產」概念，除了能降低旺季時的生產負荷，確保及時滿足客戶需求，也能在淡季時，充分利用產能，降低製造成本，幫助公司衝高全年營業額。此外，當需求波動時，客戶常會出現供應缺口，無法及時對應市場需求，他向客戶建議，打造供應商資訊透明化平台，讓供應商間能清楚了解客戶的生產需求、庫存與彼此出貨數量，當供應缺口出現時，即可協調由其中一家供應商補足缺口。

林立倫認為，每個業務都應該培養出屬於自己的格調，但唯一不變的是，客戶及公司利益必須擺在首位。要成為頂尖國際業務，熟悉自身產品、對全球市場變化的觀察力與敏銳度及英文能力都是必備條件。

至於亞泰未來布局，林立倫指出，影像感測器的應用將變得更廣泛，涵蓋汽車、醫療、電池、紡織、家電等領域，像是家用掃地機器人、能夠提醒車輛駕駛周邊障礙物的車用掃描器，或者機場安檢系統，應用無所不在。此外，亞泰積極與工業檢測公司合作，未來能透過影像感測器的掃描功能，針對太陽能面板、LCD面板、車用電池等工業產品，進行精密檢測，挹注公司成長動力。