桃園市長鄭文燦碩士論文被台大認定涉嫌抄襲，學位遭撤銷，而其指導教授又是國安局長陳明通，讓國民黨立委賴士葆酸，陳指導的所有論文應該全數公開供檢視，否則每次選舉時，這些論文又會佔據更多版面，台灣也將成為學術論文的抄襲王國。

賴士葆今（3）日在臉書表示，雖然台大為避免影響選舉結果，到選後才發布鄭文燦學位遭撤銷的訊息，但幸好新竹市前市長林智堅沒有勝選，否則鄭自己陷入論文抄襲作假的醜聞中，他推薦的人想必會讓許多選民想改變投票行為。

「這就是蔡英文力挺、重用的國安局長？」賴士葆指出，陳明通就像是一個開論文抄襲工廠的累犯、慣犯，製造的產品都是贗品，卻還能高居廟堂之上，「看他一副事不關己的耍嘴皮子，說『陳局長不回答陳教授的問題』，就像小偷一面道貌岸然、另一面雞鳴狗盜的雙重面貌。」

賴士葆強調，陳明通指導的173篇論文僅有5篇選擇公開，但若坦蕩蕩就不需要躲在黑箱裡面，且陳的人設已經崩壞，不如就一次全部公開讓全民檢視，「否則每一次的選舉，這些陳明通指導的抄襲作假論文又來佔據更多版面，台灣永遠淪陷在學術論文抄襲王國的漩渦中，會變成台灣之恥！」