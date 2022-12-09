副總統賴清德宣布角逐民進黨主席，下周將擇期前往登記，桃園市長鄭文燦發聲支持。國民黨台北市議員徐巧芯認為，賴清德若當選黨主席，可能是整個英系給他挖的一個坑。

徐巧芯9日在政論節目《新聞大白話》中表示，賴清德選上黨主席，就等於拿到2024年總統大選的門票嗎？她覺得未必。鄭文燦先前有考慮要選黨主席，卻突然去支持賴清德，就是論文事件導致，台大已撤銷鄭文燦的學位，鄭文燦若還去選黨主席，一般民眾可以接受嗎？而且到時和賴清德對戰，若又選輸賴清德，基本上政治前途恐全毀，還不如在這個時間點先暫時支持賴清德。

徐巧芯接著指出，大家仔細看這個鋪排，蔡英文的派系為了不要跛腳，全部往府院集合；賴清德的人馬在黨政，英系和蘇系人馬往府院集中，是現在的趨勢。未來就是總統府加行政院對抗民進黨自己的政黨，但賴清德若當選黨主席，要去領導總統蔡英文，這難度還是很高。

徐巧芯指出，賴清德選黨主席現在看來順順利利，但是這有可能是整個英系給他挖的一個坑，跳進去這個坑，就要扛這個責任，如果府院做不好，賴清德要扛。府院做得好時，賴清德並沒有功，功是蔡英文的。

徐巧芯認為，黨主席是一個吃力不討好的位置，到時英系還是可以對他訂定遊戲規則，因為英系還是很大，可以在各種選對會裡面，提出自己相對應的質疑。所以賴清德和他的派系千萬不要高興太早，否則遲早會被英系用比較英粉的手段玩掛。