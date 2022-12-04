近日，大陸富商汪小菲與前妻大S的生活費爭議鬧得眾所皆知，汪小菲在自己的社群平台上分享了一段影片，正是自己和團隊準備去工廠考察監督，看起來神清氣爽，影片中有個神似張穎穎的女子探頭進畫面中，汪小菲立刻關掉鏡頭，網友們判斷應該就是張穎穎本人，紛紛酸小三上位成功。

從曝光中的影片中可看見汪小菲打扮休閒，心情似乎很不錯，且穿著黑色休閒裝戴著棒球帽，顯得十分成熟穩重，汪小菲表示，自己帶著團隊去考察監督工廠，帶領他們增產，隨後汪小菲還轉動手機看了一下車裡的人，有一名黃衣服女子引起網友們的注意。

汪小菲直播表示自己要去看工廠。(圖/微博)

這名女子是長髮披肩，無論是從外形還是氣質，似乎都是和張穎穎相似。但汪小菲似乎並不想給這位女子鏡頭，沒想到她直接探出頭來，使汪小菲緊急收回鏡頭。不過己被眼尖的網友們發現這名女子應該就是張穎穎。

黃衣女子疑似張穎穎想入鏡。(圖/微博)

不少網友們都調侃看來汪小菲和張穎穎官宣之後，變得越來越親密了，現在幾乎形影不離，就連去工廠考察也要帶上張穎穎的；不過有很多網友們表示質疑，張穎穎是不是上位成功了，已經成功入職汪小菲的公司，搖身一變成為老闆娘了。不然怎麼汪小菲去工廠工作考察，張穎穎也要跟隨。

近日，汪小菲因為大鬧前妻大S成功為自家的酸辣粉帶出一波流量，再趁機高調官宣張穎穎，曬出兩個人的親密合照，汪小菲也是甜蜜的稱呼張穎穎為我的小朋友。雖然母親張蘭雖然認為有人陪在兒子身邊是好事，但不但表自己認同張穎穎：「家沒了，什麼都沒了，您說現在就是一個小蟲子陪著他，我也給他捏死嗎？」