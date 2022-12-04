新光金(2888)子公司新光銀行獲得台灣檢驗科技（SGS-Taiwan)頒予「碳足跡、碳中和證書」，正式宣告新光銀行已達成首家100％據點碳中和分行，並將持續積極響應母公司新光金永續金融策略，及邁向2050年淨零排放目標。

2022年新光銀行接軌國際ISO 14067碳足跡標準，進行臨櫃服務的碳排放計算與碳足跡分析，盤查金融臨櫃服務生命週期過程中，所產生的服務碳足跡為每服務人次1.87公斤，並透過購買台灣風力發電所產生碳權，將無法再減量的碳排放量進行碳抵銷，並經SGS-Taiwan驗證達成服務碳中和，實現新光銀行碳中和分行承諾目標。

為協助減緩全球暖化及氣候變遷衝擊，副總經理林宜靜指出，企業應積極準備與面對挑戰，以達成地球升溫不超過1.5度C(巴黎氣候協定所設定)目標。為此，2021年新光銀行簽署加入赤道原則，內部亦採取數位化及減紙行動，更導入ISO14064-1溫室氣體盤查管理系統。同年，新光銀行發行10億元綠色債券，全數用以支持再生能源及能源科技，充分發揮將資金導入綠色產業的領頭羊角色與功能。